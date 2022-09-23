Hayrullah Bilazer: Hayalim milli takım

Milli maç nedeniyle lige verilen arada Kayseri’de kamp yapan Giresunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Fikstür gereği ligin 7’nci haftasını BAY geçiren Giresunspor, milli maç nedeniyle lige verilen arayı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde değerlendiriyor. Corendon Alanyaspor maçına hazırlanan yeşil beyazlı takımın antrenmanından önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan savunma oyuncusu Hayrullah Bilazer, “Lige iyi başladığımızı düşünüyorum. Yeni kurulan bir takımız. Aramıza sonradan katılan arkadaşlarımız oldu. Bu BAY haftasının ve milli aranın bize çok iyi geldiğini düşünüyorum. Hep birlikte iyi çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Her gencin hayali milli takımda oynamaktır. Benim de hayalim milli takım. Bunun için çok çalışıyorum. Performansımı artırıp milli takım formasını giymek istiyorum” ifadelerini kulandı.

ROBERT MEJİA: SÜPER LİGDE KALİTELİ OYUNCULARDAN OLUŞAN İYİ TAKIMLAR VAR

Giresunspor futbolcu Robert Mejia ise “Ligde geri kalan maçlarla alakalı olarak bu kampta kendimizi çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yeni oyunculardan oluşan bir ekibimiz var. Bu kampta da bir araya gelerek iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hocamız da bize gerekli çalışmaları yaptırıyor. Bundan sonraki maçlarda bu kampın da etkisiyle daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Türkiye ligi bir önceki oynadığımdan çok farklı değil. Süper Lig 'de kaliteli oyunculardan oluşan iyi takımlar var. Biz de iyi bir ekibimiz onlara karşı iyi mücadele edebiliriz” diye konuştu.

İlyas KAPLAN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ (DHA)