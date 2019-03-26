Hayri Kozak: Fazlasıyla tahrik etti

Galatasaray'da yaşanan mali genel kurul sonrası yönetimin ibra edilmemesi ve başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrasında camianın önde gelen isimlerinden birisi olan Hayri Kozak açıklamalarda bulundu.

FANATİK'e konuşan Kozak şu ifadeleri kullandı:

Başkan Mustafa Cengiz ve kurullarının son genel kurulda ibra edilmemiş olmasının tek sorumlusu kendisi ve yakın çevresidir. Özellikle 2. döneminden itibaren tavırları, söylemleri ve kararları son derece hatalıydı. Tüm disiplin sevkleri, son Divan kurulunda üyelere savurduğu tehditler üyeleri, özellikle gençleri fazlasıyla tahrik etti.

Son toplantıda da hem kürsü konuşmasında hem de oturduğu yerde bu tavrını sürdürdü.

Galatasaray'ın daha fazla zarar görmesini istemiyorsa, özellikle yakın çevresindekileri dinlemeyi ve devamlı sosyal medyayı takip etmeyi bir kenara bırakıp, en kısa sürede genel kurul kararının yasal gereği olan istifasını vererek Galatasaray'ın önünü açmasını sitemi rahatlatmasını kendisine camianın huzuru ve tartışılmaz menfaatleri adına tavsiye ediyorum.