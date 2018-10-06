Hayrettin Hacısalihoğlu: ''Ahmet Ağaoğlu devam etmeli''

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Aralık ayında yapılacak olağan kongre öncesi değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun göreve devam etmesini istediğini belirten Hacısalihoğlu, “Benim görüşüm, mevcut yönetimin yani bizim devat etmemiz yönünde. Çünkü önümüzdeki yıllar için yapılmış hamleler, düzenlenmiş projeler var. Trabzonspor’un yararı için bunların yarım kalmaması lazım. O nedenle önümüzdeki kongrede Ahmet Ağaoğlu’nun tekrar aday olmasını isterim. Tabii ki bu kararı kendi verecek” dedi.

‘Hukuki yollar var’

Eski başkan Muharrem Usta ile yaşanan krize de değinen Asbaşkan Hacısalihoğlu, “Sayın Usta, denetim yapan firmayı adil bulmuyor ama kim hakkında böyle bir denetim yapılsa bu bir tepkiyi verirdi. Burada herkes kamu yararına bir kurumu yönetiyor. Bu konuda söylenecekler söylendi, bu kadar konuşulmasa daha iyi olurdu, gerekenler yapılacaktır. Hukuki yollar var bu şekilde gerekli bir noktaya varılır”

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