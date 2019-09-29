Hayrettin Aksoy: "Bizim için çok önemli ve dönüm noktası bir maçtı"

Süper Lig’in 6. haftasındaki Ankara derbisinde Gençlerbirliği’ni 2-1 yenen MKE Ankaragücü’nün yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy, kendileri açısından çok önemli bir maçı 3 puanla kapattıklarını söyledi.

29 Eylül 2019, Pazar 19:23
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Hayrettin Aksoy: 'Bizim için çok önemli ve dönüm noktası bir maçtı'

Süper Lig'in 6. hafta maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nün yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy,  teknik direktör Metin Diyadin’in kırmızı kartla oyun dışı kalması nedeniyle basın toplantısına katıldı.

Yardımcı antrenör Aksoy, "Maça çok iyi başladığımızı söyleyemem. 10-15 dakika mücadele ettik. Savunmada kaldık. Bu 10-15 dakikayı atlattıktan sonra oturaklı hale geldik. Oyunun hakimiyetini ele geçirdik." dedi.

Gençlerbirliği’nin, yaptıkları hatalar nedeniyle 2-3 pozisyon yakaladığını anlatan Aksoy, şunları söyledi:

"İkinci yarı daha üstün oynadık. 2-0 öne geçmenin rahatlığı bizi geri itti. Böyle olunca geride kaldık. Kontratakları yakalayabilsek 3 de olurdu. Gençlerbirliği’ni de tebrik ediyoruz. Bizim için çok önemli ve dönüm noktası bir maçtı. Bu haftayı görmek bizim için önemliydi. Oyuncularımız müthiş mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum."

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