Geçtiğimiz haftalarda profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyuran İrlandalı karma dövüş (UFC) sporcusu Conor McGregor, Mart ayında Ahmed Abdirzak adındaki bir hayranının telefonunu parçaladığı için tutuklanmıştı. 11 Mart tarihinde yerel saatle 17.20'de Fontainebleau Miami Beach Oteli'nin girişinde gerçekleşen olayın kamera görüntüleri de basına sızdı.

TMZ Sports'un yayınladığı kamera kayıtlarında 30 yaşındaki kafes dövüşçüsünün, kendisini görüntülemeye çalışan hayranının telefonunu eline geçirdiği ve yere fırlatarak ezdiği fark ediliyor. Öte yandan aynı gün polis tarafından tutuklanan ve 12 bin 500 dolarlık kefaletle serbest bırakılan ünlü dövüşçü, 6 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler