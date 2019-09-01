Haydi Sultanlar

Ankara’nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Filenin Sultanları bugün çeyrek finale kalmak için mücadele verecek.

A Grubu’nu ikinci sırada bitiren millilerimiz, 16’lı turda C Grubu’nun 3.’sü Hırvatistan’la karşılaşacak.

Türkiye bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda-Yunanistan maçının galibiyle eşleşecek. Başantrenör Giovanni Guidetti: “Şimdi, şampiyonanın en önemli kısmındayız. Her maç oldukça önemli. Hırvatistan da grup aşamasında iyi bir iş çıkardı. Fiziksel olarak bizden üstün bir takımlar. Elimizden gelenin en iyisini yaparak rakibimizi mağlup etmek istiyoruz”.