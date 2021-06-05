A Milli Takımımız, EURO 2020'nin ev sahipleri arasında yer almasa da, turnuvanın gizli ev sahiplerinin başında geliyor... Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçımızı kupanın açılış sınavı olan İtalya ile 11 Haziran'da Roma'da yapacak Milliler, A Grubu'ndaki kalan son iki karşılaşmasını da kardeş ülke olan komşumuz Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 16 Haziran'da Galler'le, 4 gün sonra da İsviçre ile iki kritik mücadelemizi Bakü'de oynayacağız. Tur şirketleri, şimdiden bu iki karşılaşma için futbolseverlere özel tur programı yaparken, Türkiye'den de birçok taraftar, Bakü için harekete geçmiş durumda.

Evimizde gibi olacağız

Azeriler'in de, Ay-Yıldızlılar'a tam destek vereceğini düşünürsek, Türkiye'nin tribünde ve kentin sokaklarında evinde gibi olacağı kesin. Şu an için İstanbul-Bakü uçak fiyatları 2.000 ile 2.500 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor. 68.700 kişilik statta salgın sebebiyle 34 bin 350 seyircinin olacağı tahmin ediliyor.. Ve çoğunluğun da Türkiye'yi desteklemesi bekleniyor.