Sarı-Lacivertliler’in katılacağı açıklandığından beri merakla beklenen Audi Cup, geldi çattı. Fenerbahçe, dünyanın en prestijli hazırlık turnuvalarından biri olarak gösterilen organizasyonda Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile birlikte mücadele edecek. Kafile, bugün saat 11.35’te özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Münih’e gidecek. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin bir bölümü de kafileye eşlik edecek.

Eksikler çok

Heyecan yaratan turnuva öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Fenerbahçe’de hedef, transferleri bitirip en hazır halde Audi Cup’a katılmaktı. Ancak stoper ve defansif orta saha takviyeleri yetişmedi. Bunun yanı sıra zaten sıkıntılı olan savunmada Serdar Aziz’in sakatlanması, Ersun Yanal için önemli bir kayıp. Serdar ile birlikte sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci de bu önemli organizasyonda boy gösteremeyecek.

Reyes sürprizi olabilir

Milli takımda boy gösterdiği için Nabil Dirar, Mauricio İsla ve Diego Reyes, takıma geç katıldılar. Bu oyuncuların İstanbul’da bırakılmaları bekleniyordu ancak eksikler çok olunca, kafileye alınma ihtimalleri arttı. Özellikle kadro planlamasında düşünülmeyen Diego Reyes’in Münih’e götürülmesi büyük sürpriz olur.