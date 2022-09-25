Haydi A Milli Takım zaferle bitsin!

Uluslar Ligi C Grubu Grup 1'de üst üste 4 maçını gol yemeden kazandıktan sonra sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Takımımız, gruptaki son sınavında bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Lüksemburg'a karşı hem kalesinde ilk gollerini gören hem de aldığı beraberlikle bir sonraki Uluslar Ligi'nde yeniden B Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Ay-Yıldızlılar, kapanışı 3 puanla yapmak istiyor. Grubunu namağlup tamamlamayı hedefleyen teknik direktör Stefan Kuntz'un öğrencileri, ayrıca liderliği kaparak EURO 2024'e grup elemelerinden gidememesi halinde, Play-Off'tan katılma biletini de elde etmiş oldu.

Fileleri 17 kez salladık

Bu sezonki turnuvada rakip fileleri 17 kez sallayan ve kalesinde 3 gol gören Kuntz'un takımının 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı bulunuyor. Rakibimiz Faroe, grupta son maçında Litvanya ile 1-1 berabere kaldı ve topladığı 5 puanla C Ligi'nde küme düşme ihtimalini ortadan kaldırdı.

Faroe Adaları-Türkiye muhtemel 11'ler:

Faroe Adaları: Nielsen, Sorensen, Askham, Vatnhamar, Davidsen, Bjartalio, Andreasen, Joensen, M.Olsen, Edmundsson, K.Olsen.

Türkiye: Altay, Onur, Kaan, Ozan (Tolga Ciğerci), Rıdvan, Serdar Gürler, İrfan Can, İsmail, Kerem, Halil, Serdar Dursun.

Faroe Adaları-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi C Grubu Grup 1'de mücadele eden Ay-Yıldızlılar son sınavında Faroe Adaları'na konuk olacak. Torsvollur sahasında oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1 canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı Ukrayna Federasyonu'ndan Serhiy Boiko yönetecek.

Faroe Adaları'yla 3. maçımız

Ay-Yıldızlılar bu akşam toplamda 610.,FaroeAdaları ile de tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk maç, 15Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı ve 1-1 sona erdi.Rakibimizle 4 Haziran2022'de oynadığımız Uluslar C Ligi 1.Grup'taki ilk karşılaşmayı ise sahamızda 4-0'lık skorla kazandık.

Torsvollur Stadı 5 bin kişilik

Ulusla rLigi'nde grupta son maçımıza, Faroe Adaları'ndaki Torsvollur Stadı ev sahipliği yapacak. 1999 yılında milli takımların maçlarını oynaması için inşa edilen 5 bin seyirci kapasiteli stadın zemini ise suni çim. Bu akşam karşılaşma sırasında havanın yağışlı ve sıcaklığında ortalama 7 derece olması bekleniyor.