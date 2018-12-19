Hayati Soydaş: Oyuncuların motivasyonu beni mutlu etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 etmesine rağmen ilk maçı 7-2 kazanan Akdeniz ekibi tur atlayan ekip oldu. Maçın ardından Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle ağır bir sahada güzel ve zevkli bir maç izledik. Bu maçta önemli bir galibiyet aldık. Turu getirmedi bize ama en azından 1-0 öne geçtikten sonra beraberlik ve arkasından rehavete kapılmamak ve kazanma isteği oyuncuların motivasyonu beni mutlu etti” diye konuştu.