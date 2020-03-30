Hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmaya kendini adayan Hasan Kızıl’ın, nam-ı diğer Hayat Tamircisi’nin hikayeleri 9 Nisan Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Hayat Tamircisi’nde geçirdiği kaza veya hastalıklar nedeni ile yürüyemeyen hayvanların Kızıl’ın yardımıyla iyileşme süreçleri ekrana taşınacak. Daha önce kendi imkânlarıyla 500’den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl’a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.