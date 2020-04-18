Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar indir

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Corona virüs salgınının takip edilebilmesi için "Hayat Eve Sığar" isimli bir mobil uygulama geliştirdiklerini ve kısa zaman içinde "Hayat Eve Sığar" uygulamasını kullanıma sunacaklarını açıklamıştı.

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları yeni tip corona virüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabiliyorsunuz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır, tavsiye niteliğindedir.

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR uygulamasını indirmek için tıklayın

ANDROID

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&gl=TR

iOS

https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-s%C4%B1%C4%9Far/id1505756398?l=tr

"YAKLAŞMA" uyarısı

Uygulamada konum servislerine izin verildiğinde, salgının yoğun olduğu riskli bölgelere yaklaşıldığında uyarı verecek ve haritada anlık olarak yaklaşılmaması gereken alanlar görülebilecek. Tüm bunlarla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ülke genelindeki güncel vaka sayılarını da uygulama üzerinden görmek mümkün.

Vatandaşlar, "Ailem" bölümü üzerinden ise ailesindeki yaşlı, risk grubu bireyler veya çocuklarının durumunu takip etmek istedikleri takdirde, ilgili kişinin de uygulamayı yükleyip uygulama üzerinden onay vermesiyle, bu kişiyi de listesine ekleyerek konum bilgileri, bulunduğu bölgelere göre risk yoğunluğunu görebilecek ve yakınını uyarabilecek.

"Hastalarımız indirmek zorundalar"

Sağlık Bakanı Koca basın toplantısında uygulamayı şu sözlerle açıklamıştı: Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Üç operatör ve BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar.

Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.