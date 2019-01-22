Hayalleri yıkan kaza!

Güney Amerika ülkesi Peru’dan dün acı bir haber geldi...

22 Ocak 2019, Salı 06:07
- A +
Hayalleri yıkan kaza!

Güney Amerika ülkesi Peru’dan dün acı bir haber geldi... Yaşları 15 ile 13 arasında değişen 5 futbolcu adayı, ülkenin önemli takımlarından biri olan Union Comercio Kulübü’nün alt yapı seçmeleri için yola çıktı.

Tesislere gelen ve seçmelerde başarılı bir performans sergileyen 5 genci dönüş yolunda eve taşıyan araç, karşı yönden gelen bir otobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve 4 futbolcu adayı hayatını kaybederken, çoçuklardan birinin ağır yaralı olarak hastanede yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Peru Futbol Federasyonu ve Comercio kulübü, kazayla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.