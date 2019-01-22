Hayalleri yıkan kaza!

Güney Amerika ülkesi Peru’dan dün acı bir haber geldi... Yaşları 15 ile 13 arasında değişen 5 futbolcu adayı, ülkenin önemli takımlarından biri olan Union Comercio Kulübü’nün alt yapı seçmeleri için yola çıktı.

Tesislere gelen ve seçmelerde başarılı bir performans sergileyen 5 genci dönüş yolunda eve taşıyan araç, karşı yönden gelen bir otobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve 4 futbolcu adayı hayatını kaybederken, çoçuklardan birinin ağır yaralı olarak hastanede yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Peru Futbol Federasyonu ve Comercio kulübü, kazayla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.