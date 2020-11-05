Hayalleri için toprak yolda çalışıyor

Çifçilikle uğraşan ailesine yardım eden Gülistan Demirkol, "Tarlaya giderken iş elbisemin altına spor kıyafetlerimi giyiyorum. İşim bitince antrenör Casım Bakır’ın telefonla yönlendirmesiyle tarla kenarındaki yolda antrenmanlarımı sürdürüyorum. Eğitim, ev işleri, tarla işleri ve sporu bir arada yürütmek çok zor ama bir hedefim, bir amacım olduğu için fedakârlık yapıyorum" dedi. Kendisine başarılı sporcu Mizgin Ay’ı örnek alan Gülistan'ın mücadele hikayesinin ayrıca belgeseli çekiliyor.