'Hayalleri için savaşan çocuk'

Karamürsel’de başlayan Fenerbahçe, Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor ve Sassuolo ile devam eden bir futbol hikayesi bu. 17 yaşında Fenerbahçe A Takımı ile çıktığı idman sonrası dikkatimi çekmişti. 2016 yılında “Fenerbahçe’de bir yıldız doğuyor” haberimle ismini duymaya başlamıştık. Sporting ve Alanyaspor dönemlerinde de röportaj yapma fırsatı bulmuştum.

İtalya’ya transfer olduktan sonra iki kez planlamamıza rağmen üçüncü röportajımızı aksilikler yüzünden yapamamıştık. Bu kez bana İtalya yolları görünmüştü. Bologna havalimanına indikten 70 km. sonra Modena’ya vardım. Merih’in formasını giydiği Sassuolo Modena’nın 40 bin nüfuslu küçük bir ilçesi.

Modena-Sassuolo arası yaklaşık 20 km. Her taraf yemyeşil. Tıpatıp aynı tarihi binalarla dolu tarihi bir kent.

Röportajı Modena’daki evinde yaptık

Merih, her gün Modena’dan tesislerin bulunduğu Sassuolo’ya gidip geliyor. Günün büyük bölümü Yeşil-Siyahlı takımın tesislerinde geçiyor. Yoğun idman temposuna alışmış, hayatını futbola adamış, mesleğini ciddiye alan bir yapısı var. Röportajımızı Modena’daki evinde yaptık. Öncesinde kendi elleriyle kahvaltı hazırladı. Mutfağa çok hakim. Yemek yapmayı da öğrenmiş. Kuru fasulye, nohut ve pilav favorileri. Temizliktense ödün vermiyor. Kahvaltıdan hemen sonra röportajımıza başladık.

Yaklaşık bir saat sürdü. Önceden hazırladığım soruları ardı ardına sordum o da samimi bir şekilde cevapladı. Ortaya da iki gündür gazetemizde yayınladığımız röportaj çıktı. Bildiği doğruları hiç çekinmeden anlattı.

Avcı’nın mesajını gösterdi

Fenerbahçe ayrılığının hemen ardından Abdullah Avcı’nın kendisine attığı mesajı gösterdi. Kendimi bir an Merih’in yerine koydum. Fenerbahçe bana profesyonel şözleşme teklif ediyor ve ben bunu kabul etmiyorum. Ardından da Abdullah Avcı bana mesaj atıp telefonda transfer teklifi yapıyor. Kabul eder miydim? Kabul eder miydiniz? Çok zor karar! Merih 17 yaşında hayallerine doğru yola çıkmak için bu teklifleri elinin tersiyle itiyor. Elbette bu kararı sadece kendisi vermiyor. Yanında iki Karamürselli daha var. 13 yaşında yola koyuldukları menajeri Cenk Melih Yazıcı ve kişisel gelişim antrenörü Tayfun Kıy. Şimdilerde Sassuolo ve A Milli Takım formalarını başarıyla terletiyor. İtalya’da 14 maçta forma giymesine rağmen gösterdiği üstün performansla bir çok dünya devini peşine taktı. Adı artık yüksek sesle Juventus ile anılıyor. İtalyan medyası formayı bile giydirmek üzere! Juventus’a gider mi gitmez mi bilmiyorum ama Merih’in hayalleri çok büyük.