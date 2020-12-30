HAYALİNİZİ TAŞIYORUZ...FANATİK ve Yurtiçi Kargo işbirliğiyle, yılbaşında çocukları mutlu etmek için organizasyon düzenlendi. Buna göre Fanatik.com.tr'de 5 gün boyunca katılımcıların futbol bilgilerinin ölçüldüğü quiz yarışması yapıldı. Sorulara en hızlı şekilde doğru cevabı veren ilk 4 kişinin seçtiği çocuklar, imzalı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları almaya hak kazandı.

FANATİK'in sosyal medya hesaplarının destek verdiği yarışma sonucunda kazananlar belirlendi. İstenen takım formaları alınıp, imzalatıldı. Ardından FANATİK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Uygun, formaları sahiplerine gönderilmek üzere Yurtiçi Kargo Avrupa Bölge Müdürü'ne teslim etti. Hediyeler kısa sürede talihlilere ulaştırıldı.

Yarışmayı Kazanan Yetişkinler

Beşiktaş / Ozan Süer

Biz küçükken babamın gazete satışı yapan bakkal dükkanı vardı. Bu nedenle çok küçük yaşlardan itibaren Fanatik Gazetesi’ni takip ediyorum. Fanatik.com.tr’ye de gün içinde haberlere bakmak için giriyorum. Yarışmayı görünce futbol bilgime güvendiğim için katılmaya karar verdim. Ama bana çıkacağını tahmin etmiyordum. Bugüne kadar çekilişe ve yarışmalara katılan arkadaşlarımla da dalga geçerdim. Yarışmalarda ödül kazanılacağına inanmazdım. Fanatik sosyal medya hesabı benimle iletişime geçip kazandığımı söyleyince çok ama çok mutlu oldum. Formayı küçük kardeşime hediye edeceğim. Biz ailece Beşiktaşlıyız. Kardeşime çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu.

Galatasaray / Mehmet Demirtaş

Ben Şırnak’ta askeri personel olarak çalışıyorum. Bu hediye beni çok mutlu etti. Çok güzel ve değişik bir yarışma olmuş. Bu tip projelerin devamının gelmesini çok isterim. Yaptığınız quiz futbolu yakından takip eden biri olarak bana çok zor gelmedi. Bu defa çocukları sevindirmek için katıldığım yarışmaya ilerleyen günlerde kendim için de katılmak isterim. Galatasaray benim için bir takımdan çok daha fazlası. Yüzlerdeki tebessümün adı benim için. Yazarlarınızın içinden Mehmet Demirkol’u çok beğeniyor ve takip ediyorum. Bu yılbaşı projesi için size tekrar teşekkür ediyorum.





Fenerbahçe / Çağlar Sevinç

Düzenlediğiniz yarışmayı görünce çok heyecanlandım. Ben sıkı bir spor takipçisi ve koyu Fenerbahçe taraftarıyım. Kızımı da elimden geldiğince o şekilde büyütmeye çalışıyorum. Yarışmaya katıldım ama bana çıkacağını düşünmemiştim. Kazandığımı söylediğiniz gün kızımın da doğum günüydü. Bu nedenle o günün benim için anlamı büyüktü. Formayı 2 yaşındaki kızım Alya’ya hediye edeceğim. Sayenizde ona benden miras ve çok güzel bir hatıra bırakmış olacağım. Hayatımda şu ana kadar aldığım en anlamlı hediyeydi. Sıkı bir Fanatik okuyucusu olarak size çok teşekkür ediyorum.





Trabzonspor / Akın Atasoy

Fanatik.com.tr’nin düzenlediği yarışmayı ilk önce arkadaşım gördü ve katıldı. Sonra ben de katılmaya karar verdim. Ama açıkçası çok umudum yoktu. Sorularda biraz zorlandım çok iyi hazırlanmış sorulardı. Kazandığımı söylediğinizde inanamadım, arkadaşlarım benimle dalga geçiyor sandım. Kuzenime gönderdim formayı. Emre’nin “Ne kral adamsın sen Abi” demesi beni çok mutlu etti. Bu bile yeterli benim için. Fanatik ekibine tekrar teşekkür ederim.

Yarışmayı Kazanan Çocuklar

Beşiktaş / Halil İbrahim Süer





Forma elime ulaştığında çok mutlu oldum. Özellikle Sergen Yalçın’ın da formada imzasını görünce çok şaşırdım. Mutluluktan nutkum tutuldu. Bu zamana kadar aldığım en unutulmaz yılbaşı hediyesiydi. Beşiktaş bana kalırsa Türkiye’nin en büyük, dünyanın en köklü takımlarından. Bize de babadan kalan miras gibi. İnşallah efsanemiz Sergen Yalçın’la sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleriz.





Galatasaray / Evren Demirtaş

Galatasaray takımını çok seviyorum. Dolayısıyla bu imzalı formaya sahip olmak beni çok mutlu etti ve çok heyecanlandırdı. Formanın üzerinden Fatih Terim imzası ise beni çok duygulandırdı. Buradan bana formayı gönderen dayıma ve Fanatik ailesine çok teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu.





Fenerbahçe / Alya Sevinç

2. yaş gününde babasının hediye ettiği imzalı Fenerbahçe forması Alya'yı oldukça sevindirdi. Konuşmaya yeni yeni başlayan ve 'anne' ve 'baba'dan sonra ilk öğrendiği kelimelerden biri Fenerbahçe olan minik Alya Sevinç, hediyesini sırtına geçirip mutlu bir şekilde poz verdi, tribünde Sarı-Lacivertliler'i destekleyeceği günlerin bir anlamda provasını yaptı.





Trabzonspor / Emre Bekaroğlu

Hayatımda daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Daha önce her ne kadar formam olsa da imzalı formam hiç olmamıştı. O yüzden ilk formam kadar değerli. Bana bu hediyeyi gönderen Akın Ağabey’ime çok teşekkür ediyorum. Bu hediyeye beni layık gördüğü için… Şu anda tek istediğim için şey covid hastalığının bitmesi ve eskisi gibi maçlara gitmek. Fanatik Gazetesi ve Yurtiçi Kargo’ya tekrar çok teşekkür ederim.



