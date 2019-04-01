Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Atlanta Hawks, milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks’ı uzatmada 136-135’lik skorla geçti.
Hawks’ta Justin Anderson 24 sayı, 12 ribaunt, John Collins 23 sayı, 12 ribaunt, Alex Len 23 sayı, 6 ribaunt, Trae Young 12 sayı, 16 asistle sezonun 28. galibiyetine katkı sağladı.
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo’nun forma giymediği mücadelede Bucks adına Sterling Brown 27 sayı, 9 ribaunt, Tim Frazier 20 sayı, 15 asist, Brook Lopez 19 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi. Sezonun 20. mağlubiyetini yaşayan Bucks’ta Ersan İlyasova ise 21 dakika 58 saniye süre aldığı maçı 7 sayı, 8 ribauntla tamamladı.
NBA’e 9 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 136-135 (Uzatmada)
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 103-106
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 102-130
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 106-113
Denver Nuggets-Washington Wizards: 90-95
Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 137-90
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 113-96
AA