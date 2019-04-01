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Hawks, Ersan İlyasova'lı Bucks’ı uzatmada geçti

Atlanta Hawks, milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks’ı uzatmada 136-135 mağlup etti.

01 Nisan 2019, Pazartesi 10:07
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Hawks, Ersan İlyasova'lı Bucks’ı uzatmada geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Atlanta Hawks, milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks’ı uzatmada 136-135’lik skorla geçti.

Hawks’ta Justin Anderson 24 sayı, 12 ribaunt, John Collins 23 sayı, 12 ribaunt, Alex Len 23 sayı, 6 ribaunt, Trae Young 12 sayı, 16 asistle sezonun 28. galibiyetine katkı sağladı.

Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo’nun forma giymediği mücadelede Bucks adına Sterling Brown 27 sayı, 9 ribaunt, Tim Frazier 20 sayı, 15 asist, Brook Lopez 19 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi. Sezonun 20. mağlubiyetini yaşayan Bucks’ta Ersan İlyasova ise 21 dakika 58 saniye süre aldığı maçı 7 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

NBA’e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 136-135 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 103-106

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 102-130

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 106-113

Denver Nuggets-Washington Wizards: 90-95

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 137-90

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 113-96

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