Havuzda pizza keyfi

Brezilya’da bölgesel Pernambucano Şampiyonası Ligi’nde Santa Cruz, rakibi America-PE’yi 3-0 mağlup etti.

22 Ocak 2019, Salı 06:07
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Havuzda pizza keyfi

Brezilya’da bölgesel Pernambucano Şampiyonası Ligi’nde Santa Cruz, rakibi America-PE’yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Cruz’un futbolcuları Augusto, Marcos Martins, Bruno Re, Cesinha ve Elias, soluğu buz havuzunda alıp yenileme çalışması yaparken, bir yandan da soyunma odasına gelen pizzayı afiyetle yedi.

Pizzayı elinde tutan takımın sağ beki Martins, “Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Böyle maçlardan sonra sevdiğiniz yemeği yemek, onun lezzetini de bir kat daha artırıyor. Umarım hem kazanmaya hem de pizza yemeye devam ederiz” ifadelerini kullandı.

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