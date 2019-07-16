Havuza 'Atlantis' damgası!

İzmir’in Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, 12-14 Temmuz tarihleri arasında Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen ‘2019 Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda güçlü rakiplerinin karşısında boy gösterdi. Türkiye’nin en önemli şampiyonasına 118 kulüp 424 sporcuyla katılırken İzmir ve Ege bölgesinden en fazla katılımı İzmir Atlantis Gençlik ve spor Kulübü 15 sporcu ile gerçekleştirdi. Atlantis GSK, şampiyonada 20 madalya toplayarak Ege bölgesinden en fazla kürsü gören kulüp oldu. Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü’nde Çınar Kaylı (4 madalya), Tuana Öztürk (3 madalya), Deniz Bağış (3 madalya), Emre Bayram (3 madalya), Arkadaş Ilgaz Kaygusuz (3 madalya), Kuzeyhan Sezek (1 madalya), Ata Karaağaç (1 madalya), Ekin Karakuş (1 madalya), Uğur Eren (1 madalya) kazanarak başarı tablosunun gururları oldu.

“Mutlu ve gururluyuz”

Yeni kurulan bir kulüp olmalarına karşın Türkiye Şampiyonası’nda aldıkları başarılı sonuçların kısa süredeki ilerlemelerinin çok önemli bir belgesi olduğunu belirten Kulübün Sportif Direktörü Erkan Mutlu, “Sporcularımız ve antrenörlerimizle şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakiplerimiz karşısında elde ettiğimiz sonuçlar bizleri hem gururlandırdı hem de ilerisi için büyük bir motivasyon oldu. 9 yüzücümüz 20 madalya toplayarak iyi ve doğru çalıştığımızı belgeledi. İzmir ve Türkiye’nin su sporlarında en başarılı kulüplerinden biri olma yolunda önemli bir adım attık. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimiz Baturay Altınel, Aşkın Şentürk ve Burak Somer ile tüm velilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

İHA