Besleyici ve lezzetli olmasıyla ön plana çıkan havuç, kendine özgü aroması ile yemeklere lezzet vermektedir. Sağlığa faydası nedeni ile çok fazla tercih edilen havuç, düşük yağ ve protein değerine sahiptir. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan havuç, çeşitli çorba ve salataların yanı sıra garnitürlerde de önemli bir bileşen olarak kullanılmaktadır.

Havuç besin değerleri

Havucun %90'lık gibi önemli bir kısmı sudan oluşmaktadır. Glisemik indeksi düşük sebzeler arasında bulunmasından dolayı diyabet hastaları için uygun bir üründür. Havucun içeriğinde bulunan çözünebilir lif, bağırsaklarda bulunan dost bakterileri beslemektedir. A vitamini kaynağı olan havuç, bağırsak hareketlerini sağlıklı bir şekilde desteklemektedir.

Havuç kaç kalori?

1 adet havuçta 41 kalori bulunmaktadır. Havuç kalorisinin büyük bir kısmını karbonhidrattan almaktadır. Havuç genellikle turuncu rengi ile bilinse de sarı ve mor gibi renkleri de mevcuttur. Göz sağlığında gece görüşünü olumlu etkileyen havuç, kök sebzeler arasında en fazla vitamin ve minarele sahip sebzedir. Beta karoten maddesi açısından zengin olması, hücrelerin mutasyona uğramasını engellemektedir.

Havucun faydaları nelerdir?

Cildin asit oranını dengeleyen havuç, cildi yenileyerek güzel bir görünüm kazanmasını sağlamaktadır. Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık problemine iyi gelmektedir. İyi kolesterolü yükseltirken, kötü kolesterolü düşürmektedir. Hamile kadınların havuç tüketmesi, anne sütünün artmasına neden olmaktadır. Toksinlerin dışarı atılmasında, havucun içeriğinde bulunan A vitaminin payı büyüktür.

Havuç hangi mevsimde yenilir?

Şubat ayından temmuz ayına kadar ekimi yapılan havuçlar, ağustos ve eylül aylarında hasat edilmektedir. Havuç henüz olgunlaşmadan hasat edilmesi, cılız kalmasına neden olmakta ve cılız olan havuçlar sahip olduğu açık renklerinden anlaşılmaktadır. Tam olgunlaşmayan cılız kalan havuçlar yeteri kadar şeker içermemekte ve havucun alışageldik lezzeti kaybolmaktadır.

Havuç nasıl yenilmeli?

Yaygın bir şekilde atıştırmalık olarak tüketilen havucun gerçek lezzeti, pişirildiğinde çıkmaktadır. Ham havuçlara oranla, az pişirilmiş havuçlar daha faydalıdır. Havucu bileşenleri öldürmeden pişirmenin en sağlıklı yolu, buharda pişirmektir. Havuçlardaki yüksek çözünür lif, yemeğin lezzetine lezzet katmaktadır. Havuçları rendeleyerek veya püre haline getirerek, kek ve çörek yapmak mümkündür.

Havuç seçerken nelere dikkat edilmeli?

Havuç seçerken taze ve kaliteli olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Havucu seçerken başta sona tek renk olmasına dikkat edilmeli ve kırık, çatlak havuçlar satın alınmamalıdır. Koyu bir turuncu renge sahip olan havuçlar, daha fazla beta karoten içermektedir. Havucun kök kısmına yakın olan yeri siyah olmamalı, yeşil olmalıdır.

Solmuş ve yumuşak havuçlar tercih edilmemeli, sıkı ve sert bir yapıya sahip olmasına dikkat edilmelidir. Sert ve sıkı yapıya sahip olan havuçlar daha lezzetlidir. Sapları koparılmamış olan havuçları tercih edenler, yeşil kısımlarının taze olmasına önem göstermelidir. Havuç dikkatli bir şekilde seçildiği takdirde uzun süre buzdolabında kalabilmektedir. Her türlü yemeği daha sağlıklı ve lezzetli hale getirmek için havuç kullanılabilmektedir.



