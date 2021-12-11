Havre AC - AC Ajaccio maçının öne çıkan rakamları

Lig liderinin 1 puan gerisinde yer alan AC Ajaccio, oynadığı son 15 maçta 2.5 gol barajı aşılmadı. 9 maçla en çok galibiyet alan 4 takımdan biri. Fransa Ligue 2'de savunma başarısı ile dikkat çeken ev sahibi takım yediği 8 golle ligde en az gol yiyen takım konumunda. Son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

Ligde evinde son iki maçta berabere kalan, deplasmanda Grenoble karşısında 2-1 galip gelen Le Havre maçı kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyor. Maç başı 1 gol ortalaması ile oynayan ekibin girdiği pozisyonu gole çevirme yüzdesi 10. Le Havre ligde 9 maçı gol yemeden tamamladı.

Oran Analizi

Ajaccio için ÇİFT oranı 1.59 olduğunda toplam 4 maçın hepsi ÇİFT bitti.



