Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2020 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin’in Erdemli ilçesinde resmi antrenmanla başladı. Erdemli Atış Poligonu’nda düzenlenen şampiyonaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 48 ilden 500 sporcu katıldı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, yaptığı açıklamada müsabakalardan yeni şampiyonların çıkmasını beklediklerini söyledi.

Akgün, yarışmada baraj puanını geçen sporcuların milli takıma çağrılarak Türkiye’yi yurt dışında temsil etme hakkına sahip olacağını belirtti.

Atıcılık sporunda 2020 Tokyo Olimpiyatları için 4 sporcunun kota aldığını ifade eden Akgün, "Olimpiyat karşılaşmaları öncesi haziran ayında havalı ve ateşli silahlarda Çekya’da son bir yarışmamız daha var. Eğer buradan da bir kota alırsak ülkemiz adına güzel bir olimpiyat senesi yakalamış olacağız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Minikler kategorisinde yarışmaya katılan Durmuş Ali Eren, ilk kez katıldığı şampiyonada, kendi kategorisinde madalya kazanmak istediğini söyledi.

Yarışmada minikler kategorisinde mücadele eden Yunus Arcan Aras da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediği kaydetti.