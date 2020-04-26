Havadaki kirli partiküllerde Corona virüs tespit edildi

Araştırmacılar İtalya’nın Bergamo eyaletindeki kentsel ve endüstriyel alanlarda dış hava kirliliğine neden olan örnekleri topladı. Rapora göre birkaç örnekte COVID-19’a özgü bir gen tanımladılar.

Çalışma henüz değerlendirilmedi ve parçacıklar üzerindeki virüsün insanlarda hastalığa neden olacak kadar miktarlarda olup olmadığı henüz belirlenemedi. Numuneler ile bağımsız bir laboratuvarda test sonucu doğrulandı.

Bologna Üniversitesi’nden araştırmaya liderlik eden Leonardo Setti “Ben bir bilim adamıyım ve bazı şeyleri bilmediğim zaman endişeleniyorum” dedi. “Eğer her şeyi bilirsek, bir çözüm bulabiliriz. Ama bilmiyorsak, sadece sonuçlarına katlanabiliriz. ”

Setti liderliğindeki ekip, havadaki daha yüksek bir partikül kirliliğinin, koronavirüs ülkeyi ilk vurduğunda neden Kuzey İtalya’da daha yüksek enfeksiyon oranları olduğunu açıklayabileceğini öne sürüyor.

Virüs havadaki kirli partikülleri yakalayabiliyorsa, yüksek derecede kirlenmiş alanların hastalığı iletmeye daha duyarlı olabileceğini düşündürebilir. İtalya’daki bir başka araştırma grubu, partiküllerin virüsün daha fazla seyahat etmesine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Ülkenin kuzey kısmı Avrupa’nın en kirli bölgelerinden biri.

Coronavirüsün hava yoluyla bulaşmasını da araştıran Birleşik Krallık’taki Bristol Üniversitesi’nden Profesör Jonathan Reid, Guardian’a şunları söyledi: “Virüs havada tutunurken, küçük damlacıkların arka planda kentsel partiküller ile birleşebilmesi ve taşınabilmesi şaşırtıcı olmazdı.”

Ulusal Sağlık Enstitüsü, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Princeton Üniversitesi ve UCLA’dan araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, koronavirüsün, biri öksürdükten veya hapşırdıktan sonra partiküller halinde üç saate kadar havada yaşayabildiğini buldu. (Kaynak: Corona Turkey)