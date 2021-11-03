Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı olanların yarından itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, hatırlatma dozu için 2. dozdan itibaren 6 ay geçmesi gerektiğini söyledi. Hatırlatma dozu aşılamasında bazı risk gruplarının öncelikli olduğu da açıklandı. Bunlar 60 yaş üzeri kişiler, 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar ve sağlık çalışanları gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olacak.

Hatırlatma dozu ne demek? Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı?

Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu denilen aşılar vuruluyor. Koronavirüs aşılarında halihazırda belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulduğu için hatırlatma dozu uygulanmaya başlarsa bu da üçüncü doz anlamına gelecek. Pekiştirme aşısıyla birlikte antikor seviyesi yeniden artacağı için vücut koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacak.







