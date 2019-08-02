Rennes ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa hakkındaki transfer iddiaları bitmek tükenmek bilmiyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemini meşgul eden ve kendisine henüz kulüp bulamayan 32 yaşındaki yıldız ismin bu defa da Serie A'ya gideceği öne sürüldü.

Sky Sport İtalya televizyonunun duyurduğu habere göre Sampdoria yönetimi, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun hücum bölgesine bir oyuncu daha istemesi üzerine Ben Arfa'yı gündemine aldı. 10 numara mevkiinde forma giyen oyuncu, geçtiğimiz sezon 41 maçta 9 kez fileleri sarsarken ve 6 da asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler