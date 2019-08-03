Rennes ile sözleşmesi sona eren ve yeni sezon öncesi kendisine hâlâ kulüp bulamayan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemini meşgul etmişti. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak ülkesinden çok çarpıcı bir iddia geldi.

L'Equipe gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 10 numara mevkiinde forma giyen futbolcu için Serie A ekiplerinden Sampdoria ile Genoa'nın yarış hâlinde olduğunu yazdı. Öte yandan dün Nantes ile Genoa arasında oynanan ve 1-1'lik biten hazırlık maçını tribünden takip eden Ben Arfa'nın İtalyan kulübünün yöneticileriyle görüşürken çekilmiş fotoğrafları da Genoa'ya gideceğine yönelik dedikoduları güçlendirdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler