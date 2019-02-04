Geçtiğimiz sezon sonunda PSG'den ayrılarak serbest kalan Hatem Ben Arfa, eski kulübüne yaşadığı maddi zararlardan dolayı 7-8 milyon avro aralığında tazminat davası açtı. Fransız oyuncu Nisan 2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında kadro dışı kaldığı sürede PSG tarafından maddi zarara uğratıldığını gerekçe gösterdi.

Ben Arfa'nın maç başı ücretleri performans bonuslarının hiçbirine ulaşamaması bu zarara yol açtı. 31 yaşındaki oyuncu PSG'nin ayrımcılık yaptığını ve iş haklarını taciz ettiğini sebep gösterdi. Fransız devi ise bu iddiaları yalanlayarak Ben Arfa'ya herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını ve oyuncunun tamamen sportif sebeplerden kadro dışı kaldığını belirtti.

Fransa Futbol Federasyonu oyuncunun şikayetleri karşısında herhangi bir harekette bulunmamıştı. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi feshedilen Ben Arfa, eylül ayında Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşmıştı.