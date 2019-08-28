Hatem Ben Arfa için Nice iddiası!

Rennes ile sözleşmesi sona eren ve uzun süredir boşta olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'ya Fenerbahçe'nin yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik sözleşme önerdiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili ülkesinde yayım yapan France Football'den flaş bir haber geldi.

Dünyaca ünlü dergi, yıldız isme daha önce bir sezon boyunca formasını giydiği Nice'in talip olduğunu duyurdu. Haberde Ligue 1 ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Patrick Vieira'nın bonservisi elinde bulunan oyuncuya henüz onay vermediği belirtildi. Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken Ben Arfa'nın tercihini hangi kulüpten yana kullanacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler