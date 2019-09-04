Hatem Ben Arfa boşta kaldı ama...

Adı birçok kulüple anılan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’nin de gündemine geldi. 32 yaşındaki futbolcunun tercihinin Fransa’da kalmaktan yana olduğu açıklansa da Ben Arfa beklediği teklifi alamadı. Ancak Fransa’da, Fransız oyuncular için ‘joker transfer dönemi’ devam ediyor. Tecrübeli oyuncu için diğer seçenek ise, transfer döneminin 30 Eylül’e kadar devam ettiği Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir takımla anlaşmak.