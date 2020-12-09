UEFA Şampiyonlar Lig'nde oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan skandal hakem Sebastian Coltescu'nun geçmişine dair gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ederken kulaklıkla konuştuğu orta hakem Ovidiu Hategan'ın vukuatları da ortaya çıktı. Hategan, 2016'da Fatih Terim'i sinirlendirmişti, ülkesinde eleştirilmişti

Maçın 4.hakemi Coltescu ile ilgili olarak Uluslararası hakem Adrian Porumboiu, "Kararları dünyanın hiçbir köşesinde kabul görmüyor. Doğrayacak bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı





27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu, o dönem İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson tarafından da tepki görmüştü. Janne Andersson, "Dördüncü hakem tüm maç boyunca yedek kulübümüze dönüp 'faul yok, faul yok'diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı" ifadelerini kullanmıştı

Ovidiu Haţegan ve ekibi ise 2019 yılının Şubat ayında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Benfica - Galatasaray maçında da görev almış ve büyük bir hata yapmıştı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynanan bu maçta golsüz berabere kalan Galatasaray Avrupa kupalarından elenmişti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem ekibini eleştirmiş ve "Günahı UEFA'nın boynuna" sözleri manşetlerde yer almıştı

Fatih Terim, "İlk maçta olmayan penaltı verildi. İkinci maçtaki olmayan ofsayt nedeniyle, iptal edilen golün günahları, UEFA'nın boynuna. VAR kullanılsaydı, turu geçen taraf olur muyduk bilinmez ama en azından hakkımız yenmemiş olurdu" ifadelerini kullanmıştı

Maçın son anlarında Nagatomo sol kanattan ceza sahasına topu göndermiş, Diagne'nin kafa vuruşunda dönen topu Emre Akbaba ağlarla göndermiş ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz saymıştı.

Benfica - Galatasaray maçının ardından hakem Hategan ve yardımcılarına ülkeleri Romanya'da da tepki görmüştü

Sport: "Avrupa Ligi'nde Hategan'dan skandal"





Pro Sport: "Hategan skandalın en önünde. Herkes tepkili: "UEFA tetikçi yolladı"





Hategan ayrıca Beşiktaş 'ın 5-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçında temsilcimiz aleyhine bir penaltı bir de kırmızı kart kararı vermişti.



