Hategan: Perişan durumdayız

Maçın hakemi Ovidiu Hategan, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kısa bir açıklama yaparken, Coltestu’nun Rumen polisi tarafından başka bir kapıdan çıkarıldığı ileri sürüldü. Hategan, “Herhangi bir açıklama yapamayız. UEFA ile konuşmalarımız devam ediyor. Normalde cevap verirdim ama şu anda yapamam. Açıkçası, perişan durumdayız, ama lütfen sessizliğimize saygı duyun ve durumu anlayın” ifadelerini kullandı.

‘Kabul edilecek tarafı yoktur’

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş olaya dair şunları söyledi: “Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin Pierre Webo’ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir ve mazur gösterilebilecek tarafı yoktur.”



