Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor, Eryman Stadında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 2-0 Osmanlıspor üstünlüğü ile biten rövanş mücadelesi, ilk maçta Gazişehir Gaziantep’in 2-0 kazanması sebebi ile uzatmalara gitti. Uzatma anlarında iki ekipte birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 9-8 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep adını finale yazdırdı.

Final 30 Mayıs perşembe günü İstanbul'da oynanacak ve Süper Lig'e yükselen son takım belli olacak.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek(xx), Esat Sancaktar(xx), Alparslan Dedeş(xx)

Osmanlıspor: Karcemarskas(xxx), Eric Ayuk(xx), Ogjen Todorovic(xx) (dk. 61 Ali Eren İyican), Burhan Eşer(xx), Hasan Kılıç(xx), Muhammed Bayır(xx) (dk. 105 Okan Deniz?), Mehmet Yiğit(xxx) (dk. 106 Ousmane Ndiaye), Ifeanyı Mathew(xx), Mertan Caner Öztürk(xx) (dk. 46 Sinan Kurt), Numan Çürüksu(xx), Magaye Gueye(xx)

Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç(xxx), Uğur Arslan Kuru(xx), Yalçın Kılınç(xx), Kossi Segbefia(xx), Oğulcan Çağlayan(xx)(dk. 110 Jefferson Junior x), Gökhan Alsan(xx)(dk. 77 Kerim Avcı), Mehmet Erdem Uğurlu(xx), Oğuz Ceylan(xx), Kenan Özer(xx) (dk. 68 Del Valle Rodriguez x), Theodor Bjarnason(xx), Erhan Çelenk(xx) (dk. 82 Moussa Sow?)

Yedekler: Nihat Şahin, Ahmet Kesim, Igor Wanderson Da Silva

Teknik Direktör: Mehmet Altınparmak

Goller: Mehmet Yiğit (dk. 18), Sinan Kurt (dk. 65) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Yiğit, Magaye Gueye, Ifeanyı Mathew, Muhammed Bayır, Eric Ayuk, Ousmane Ndiaye (Osmanlıspor), Yalçın Kılınç, Kenan Özer, Theodor Bjarnason, Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)