Geçen sezon Hatayspor’u Spor Toto 1. Lig’e çıkaran, bu sezon da Süper Lig’in kapısından döndüren 42 yaşındaki teknik adam İlhan Palut’a Yeni Malatyaspor’dan teklif var. Geçtiğimiz günlerde adı Tayfun Korkut ile anılan Malatya ekibinin genç teknik adama menacerler aracılığıyla teklif götürdüğü konuşulmuştu. Yeni sezonda Ali Ravcı’nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi yönünde kararın alınmasının ardından yeni teknik heyet için kollarını sıvayan Malatya yönetiminin, Korkut’tan yanıt alamayınca şimdi de rotasını Hatayspor’un başarılı hocası İlhan Palut’a çevirdiği kaydedildi.

Yolcular belli

Gidecek ve kalacak futbolcuları yavaş yavaş belirleyen Doğu ekibinin, genç teknik adamla bugün görüşeceği ifade edildi. Başkan Adil Gevrek’in önümüzdeki hafta Tayfun Korkut ya da İlhan Palut ikilisinden biriyle mutlaka el sıkışmak istediği ifade ediliyor.