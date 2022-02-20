Süper Lig 'in 26. haftasında Fenerbahçe , Hatayspor'u, Serdar Dursun'un 2 penaltı golüyle devirdi. Ligin inişli-çıkışlı ekiplerinden olan Güney ekibinin, Kadıköy'deki kötü oyunu dikkat çekerken, Bordo-Beyazlılar'ın Fransız hücum oyuncusu Dylan Saint-Louis'in performansı ise gündem oldu.

26 yaşındaki futbolcu sahada kaldığı 61 dakikada sadece 9 kez topla buluştu ve bunlardan sadece 1'inin Fenerbahçe ceza sahasında olması durumun vehametini daha da ortaya çıkardı. Üstelik topa sahip olduğu 9 pozisyonda 2 pas denemesi yaptı ve 1'inde isabet buldu. Louis girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kaybederken, 6 top kaybıyla da sahanın en kötü ismi oldu.

İşte Dylan Saint-Louis'in o performansı:

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)