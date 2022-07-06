"İYİ BİR HATAYSPOR İZLETECEĞİZ"

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birinci etap kampını başlatan Hatayspor, güç depoluyor. Takıma geçen yıl katılan ve beklenilenin üzerinde bir performans sergileyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Öksüz, takım olarak hedeflerinin, geçen yılki performanslarını artırarak daha iyi bir Hatayspor izletmek ve ligi en üst sıralarda bitirmek olduğunu söyledi. Adının birçok kulüple anılmasının güzel olduğunu ve bunun da kendisini motive ettiğini vurgulayan Öksüz, "Ama ben saha dışı olaylarla ilgilenmiyorum. Bu konularla menajerim ve kulübüm ilgileniyor. Benim ve kulübümün menfaati doğrultusunda en iyi kararı verecek olan kulübüm ve menajerimdir" diye konuştu.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK"

Geçen yıl Süper Lig 'de ilk sezonu olmasına rağmen iyi bir performans sergilediğini düşünen Öksüz, eksiklerini görme ve daha iyi bir performans sergilemek adına bunun kendisi adına iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Başta Ömer Erdoğan, ekibi, sahadaki takım arkadaşları ve kulübüne teşekkür eden Öksüz şunları söyledi:

"Takım olarak hedefimiz, geçen yılki performansımızın üzerine koyarak daha iyi bir Hatayspor izletmek ve ligi en üst sıralarda bitirmek. Çekilen fikstürde ilk haftayı bay geçiriyoruz. Bizim için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Takımdan giden ve yerine yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Bu uyum sürecini yakalamak adına avantaj olduğunu düşünüyorum. Ayriyeten Serkan hocamız geldi. Bizden istediği taktiksel performanslara uyum sağlamak adına iyi bir zaman kazanmış olduğumuzu düşünüyorum. Erzurum'da bugün 9'uncu günümüz ama hava şartlarının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hava şartlarının iyi olması bizim de çalışmalarımızı daha iyi bir şekilde sürdürmemizi sağlıyor. 8+3 yabancı oyuncu kuralı fayda sağlayacaktır. Çünkü Türk futbolcularının bu sene performanslarını yukarı çektiklerini düşünüyorum. Ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu da düşünüyorum. Türk futbolcularına güvenilmesini lazım. Güvenilince neler yapılabildiğini gördük. İnşallah bu kararı devam ettirirler. Futboldaki hedefim, her futbolcunun olduğu gibi milli takımda oynamak. O formayı giymek, terletmek."

BU KEZ KAMERA ARKASINA GEÇTİ

Öksüz, röportajın ardından bu kez kamera arkasına geçip çekilen görüntülerinin nasıl çıktığını izledi. Takım arkadaşları, kamera ile çekim yaptığını sandıkları Öksüz'ü bir süre meraklı gözlerle izledi.

DHA