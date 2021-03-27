Süper Lig ekibi Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi Aaron Boupendza şoku yaşanıyor. Gazeteci Micky Jnr, sosyal medya hesabından Gabon Milli Takımı ile kampta bulunan golcü futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktığını duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu, Angola maçı kadrosundan çıkarıldı.

Boupendza, Süper Lig'de 3 Nisan'da oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyebilir.

Attığı gollerle takımını sırtlıyor

24 yaşındaki futbolcu ülkesinin geçtiğimiz gün Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynadığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Hatayspor'un da Süper Lig'de gol yükünü çeken Aaron Boupendza, 26 maçta 18 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Hatayspor Basın Sözcüsü Vardı: Elimize ulaşan bir bilgi yok

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sosyal medyada oyuncuları Aaron Boupendza’nın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığına dair ilgili haberlerle ilgili olarak, "Bizim elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da ülkesinin milli takım kampında bulunan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, "Gabon Federasyonu’ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye’ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız" dedi.







