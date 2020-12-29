Hataysporlu Aaron Boupendza kimdir? 4 gol attı!

Süper Lig'de 15. haftada dün yağış nedeniyle bu akşama ertelenen Antalyaspor-Hatayspor mücadelesine maçın ilk devresi bile bitmeden Aaron Boupendza damga vurdu. 21. dakika itibariyle 3-0 öne geçen Hatayspor'da Aaron Boupendza hat-trick yaptı. İlk ayrı bittiğinde ise Boupendza'nın 4 golü vardı, Hatayspor ise 5-0 öndeydi. Peki Aaron Boupendza kimdir, hangi takımdan transfer oldu ve performansı nasıl?

Aaron Boupendza sezon başı Hatayspor tarafından Fransız ekibi Bordeaux'dan transfer edildi. 24 yaşında olan Aaron Boupendza, bu maça kadar da 3 gol atmıştı ve Antalyaspor karşısında ilk 20 dakikada da attığı gollerle şimdiden haftaya damga vuran isimler arasına girdi. Bordeaux altyapısından yetişen oyuncu Gabon Milli Takımı'nda da 8 maça çıktı. Aaron-Salem Boupendza, Antalyaspor'a karşı 14 dakikada üç gol attı. Süper Lig'de daha önce de Alex de Souza 10 dakikada 2010/2011 sezonunda Beşiktaş karşısında hat-trick yapmıştı.







