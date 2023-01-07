Hatayspor’ın konuğu Antalyaspor

Süper Lig 'de son 3 maçını kazanamayan ve ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Hatayspor, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor’u bugün saat 16.00’da konuk edecek. Kırmızı- Beyazlılar ligde 3 haftadır kaybederken, artık çıkışa geçmek amacında. Antalyaspor’da Luyindama ve Ghacha’nın sakatlıkları sürüyor. Hatayspor’da ise Kevin Soni ve Burak Öksüz bugün forma giyemeyecek.

Hatayspor'un Antalyaspor maçına; Erce, Kamil, Vranjes, Falette, Kaan, Onur, Aabid, El Kaabi, Ribeiro Saba ve Bertuğ 11'i ile çıkması bekleniyor.

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'un ise; Alperen, Veysel, Ömer, Cemali, Bünyamin, Fernando, Soner, Güray, Fredy, Adriano ve Wright 11'i ile sahada olması bekleniyor.