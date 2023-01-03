Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, D Smart ekranlarında yayınlanan Haftanın Konuğu programında açıklamalarda bulundu. Süper Lig ’in 17. haftasında bu akşam oynayacakları Ümraniyespor maçı ile ilgili konuşan Savaş, “Ümraniyespor da düşme hattında bulunuyor. O yüzden denk bir maç olacağını düşünüyorum. Bizim için 6 puanlık bir maç olacak. Hatayspor’un, Süper Lig’i ilk 10’un içinde bitireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu kulüplerinin maddi açıdan zorluklar çektiğini belirten Savaş, “Üst sıralara oynayacak bir takım kurmak istiyorsanız çok para harcamanız gerekiyor. Bir Anadolu kulübü bunu ancak 1 sene yapabilir. Başarı gelmez ise de batma noktasına gelir. Bu yüzden Anadolu kulüpleri ekonomik olarak mütevazı kadrolar kurmak zorunda. Pandemi sadece kulüpleri değil, taraftarları da ekonomik olarak yıprattığı için seyirci sayılarında azalmalar mevcut. Hatay’ın plakası 31, biz de taraftarı stada çekmek için motivasyon adına maç biletlerini 31 TL’ye satıyoruz” dedi.

“Volkan Demirel ile uzun süreli birliktelik planlıyoruz”

Teknik direktör Volkan Demirel’in performansından memnun olduklarının altını çizen Lütfü Savaş, “Volkan Demirel ile uzun süreli birliktelik planlıyoruz. Kendisi Hatay şehrini çok seviyor. Hatay şehri de Volkan hocayı bağrına basmış durumda. Demoralize olmuş bir takımı alıp ayağa kaldırmak kolay değil. Biz de bugüne kadarki performansından memnunuz” şeklinde konuştu.

"Ben yerli hakemleri destekliyorum"

Yerli hakemlere güvendiğini de vurgulayan Başkan Savaş, “Ben yerli hakemleri destekliyorum ancak eş, dost, akraba, komşu ilişkilerinin futbolda olmaması gerektiğini düşünüyoruz. İyi performans gösteren hakemlerin ödüllendirileceği bir sistem kurulmasını istiyorum. Çünkü adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

Lütfü Savaş, cümlelerini şöyle sonlandırdı:

”İnsanlar, Dünya Kupası gibi organizasyonları yaz aylarında izlemeye alışmıştı. Bu sefer tam tersi oldu ve kışın ortasında Dünya Kupası seyrettiler. Katar’dan sonra ekonomik durumu iyi olan başka ülkeler de bunu yapmak isteyecektir. Messi çok iyi bir futbolcu ancak Pele, zorlu imkanlara rağmen bunu başarabilmiş bir isim olduğu için bence gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. Sadece sporcu kişiliğiyle değil, karakteriyle de tüm dünyaya örnek olmuş bir isimdi.”