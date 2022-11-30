Hatayspor’dan transfer sinyali

Hatayspor, Dünya Kupası dolayısı ile verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Kulübün Onursal Başkanı Lütfü Savaş son 7 haftayı başarılı bir şekilde geçirdiklerini belirterek, devre arasında transfer sinyali de verdi.

Başkan Savaş, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşeceklerini ve orta saha ile savunmaya takviye yapacaklarını söyledi.



