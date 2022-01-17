Geçtiğimiz sezon ilk kez yükseldiği Süper Lig 'de müthiş bir performans ortaya koyan ve sezonu 6. sırada noktalayan Hatayspor, Ömer Erdoğan yönetiminde bu sezon da yükselen grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Son 4 maçında 3 yenilgi alan Bordo-Beyazlılar, dün akşam Galatasaray karşısında şov yaptı. Akdeniz temsilcisi, zorlu 90 dakikada 2 kez geriye düştü ancak her şeye rağmen pes etmedi. 2 kez beraberliği yakalayan Hatayspor, maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle maçı da 4-2 kazandı. Hatayspor, geçtiğimiz sezon da evinde ağırladığı Galatasaray'ı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Aslan avcısı Diouf!

Daha önce Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda müthiş bir performans sergileyen Hatay'ın golcüsü Mame Diouf, 3 maçta 2 kez Sarı-Kırmızılı ekibin filelerini havalandırmıştı. 34 yaşındaki santrfor, dün de Aslan'ı boş geçmedi. Senegalli, 43'te penaltıdan skoru 1-1'e getiren golü kaydederken, uzatma dakikalarında da Lobhanidze'nin attığı golün pasını veren isim oldu.