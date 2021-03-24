Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, bordo beyazlı ekibin gündemine ve Boupendza - Fenerbahçe görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Boupendza - Fenerbahçe flörtüne dair bazı gerçekleri ilk kez açıklayan Rahmi Vardı, kulübün transfer politikasından açılışı için geri sayıma geçilen Hatay Stadyumu'na dair birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Spor Arena'ya'ya konuşan Rahmi Vardı ayrıca Boupendza'nın Krasnodar'ın kapısından dönen transfer sürecinin detaylarını spor kamuoyuyla paylaşarak yetenekli oyuncu hakkında ortaya atılan Premier Lig iddialarıyla birlikte 10 milyon avroluk yeni teklifi açıkladı.

BOUPENDA - KRASNODAR FLÖRTÜ

Boupendza-Krasnodar işi herkes için sürpriz olmuştu. Son anda iptal oldu transfer. Hatayspor neden sezon sonunu beklemedi? Piyasası yükselir, talipleri artar düşüncesi oluşmuştu...

Kar zarar mantığıyla bakarsak, Boupendza’nın devre arasından sonra Krasnodar ile yapmış olduğu atraksyon Hatayspor’a kar mı zarar mı getirdi? Buradan bakacak olursak kar getirdiğini şuradan anlayabiliriz; 350 bin Euro değerine sahip oyuncu, şu an transfer marketlerinde 7 milyon Euro olarak listeleniyor. Oyuncu 8 milyon 500 bin Euroluk teklifi de gördü. Bu en azından oyuncunun tavan fiyatının ortaya çıkmasına imkan tanıdı, bu birinci kar oldu. İkincisi, dünya takımları bu oyuncu için yarıştı. Üçüncüsü ise Hatay hem şehir hem de takım olarak Türkiye’nin gündemine geldi. Burada bir zarar yok. Oyuncu da bundan etkilenmedi ve bize ‘Hatay’da kalmak istiyorum, size 10 milyon Euro kazandıracağım’ dedi. Biz daha ne diyelim, oyuncu Hatay’dan gitmek istemiyor.

Biz bu oyuncudan iyi bir para alacaktık, kendisi de iyi bir meblağ kazanacaktı. Bizim önemli olan futbolcunun mutluluğu ve geleceği. Futbolcu gitmek istemiyorsa bizim bunu sorgulama durumumuz yok. Biz bu durumu, karşı takıma ayıp olmaması için ‘Krasnodar’a gitmek istemiyor’ şeklinde değil, ‘Hatay’da kalmak istiyor’ diye duyurduk. Biz de bu durum karşısında oyuncuya saygı duyduk.

BOUPENDZA VE PREMIER LİG İDDİALARI

İngiliz basını Boupendza için 7 Premier Lig takımının devrede olduğunu yazdı. Hatta vatandaşı Aubameyang'ın da transfer için uğraştığı yazıldı. Sizin hissiyatınız nedir, gelecek sezon oyuncuyu nerede görüyorsunuz, Boupendza bu konuda ne düşünüyor. Hatta siz de Fenerbahçe olasılığının ön planda olacağını dile getirmiştiniz.

Aubameyang bir açıklama yaptı. Boupendza’yı Arsenal’e önerdiğini ifade etti. Resmi olarak bize gelmiş bir şey yok. Şu an transfer sezonu olmadığı için henüz bir durum yok. Krasnodar dışında bir Rus takımı daha 10 milyon Euro verdi. Futbolcumuz Hatay’da kalacağını beyan ettiği için değerlendirmedik.

Boupendza’yı satsaydık 8 milyon 500 bin Euro, sezon sonuna kadar Hatayspor’da kalma ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacaktık. Bizim için de Boupendza için de güzel bir anlaşma olacaktı. Önümüzde 10 maçımız var, sakatlığı dolayısıyla birkaç maçı kaçırdığını da göz önünde bulundurursak bundan sonraki maçlarda Galatasarayla başlamak üzere gollerine devam ederse daha yüksek bir bedelle kulübü ve kendisini de mutlu edecek transferi gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştiremezsek de biz Boupendza’dan memnunuz, takımda kalmasını isteriz.

Benim hissiyatım gideceği yönünde, çünkü bu tür oyuncuların bir an önce dünyada kendisini gösterme çabaları oluyor, dolayısıyla güzel işler yapacağını düşünüyorum.

BOUPENDZA VE FENERBAHÇE GERÇEKLERİ

Fenerbahçe konusunda da çok spekülasyon oldu. Benim ağzımdan çıkmayan bir söz kullanılarak, Hatayspor’un Boupendza’yı Fenerbahçe’ye vereceğini ifade edildi. Hatta iddiaların içerisine Sayın Ali Koç da dahil edildi ve işi farklı bir boyuta taşıdılar. Bizim bugüne kadar Fenerbahçe ile ilgili bir açıklamamız olmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Hatay ziyaretinde biz yönetim olarak kendilerini misafir ettik. Orada konuşuldu, fiyatta anlaşılamadı. Fenerbahçe transfer bedelinin yarısını para yarısını ise oyuncu transferi ile karşılamak istedi. Bizim de futbolcuya ihtiyacımızın olmadığını, Fenerbahçe ve diğer büyük takımların futbolcularının Hatay’da top oynayamayacağını dile getirmemiz üzerine karşılıklı olarak teşekkür edilerek görüşmeler noktalandı.

"KAYIT DIŞI VERDİĞİM DEMEÇLER KULLANILMIŞ"

Bu olayın ardından bir basın mensubu arkadaşımız etik kurallar dışında hareket ederek kayıt dışı verdiğim demeçleri kullanmış. Israrla Boupendza’nın Fenerbahçe dolayısıyla gitmediğini söyledi. Biz de bunun doğru olmadığını dile getirdik. Fenerbahçe’nin yöneticisi, Hataylı hemşerimiz Erol Bilecik’in etkili olduğunu iddia etti. Biz her ne dediysek, onlar kendi bildiklerini okudu ve sonucunda doğru olmayan haberler, farklı medya kuruluşlarında da kaynak verilerek kullanılmaya başlandı. Bu durum Fenerbahçe’nin dışındaki diğer güzide takımlarımızın taraftarlarını üzdü. Bize çok tepki gösterdiler, oysa ki böyle bir açıklamam hiç olmadı. Spor ahlaklı yapılan bir şeydir. Spor, mutlu bir gün geçirmek, stres atmak için yapılır. Ama maalesef bazıları sporu stresin kaynağı haline getirdi.

Öyle bir duruma geldi ki, sanki Ali Koç gelip bizim tesislerimizi yapacak, karşılığında futbolcumuzu alacak ifadeleri ortaya çıktı. Bizim kimsenin parasına puluna ihtiyacımız yok. Oyuncumuzu vereceğiz, paramızı alacağız.

"BOUPENDZA'NIN YÜRÜYÜŞÜ BİLE DEĞİŞTİ"

Transfer gündemi Boupendza üzerinde bir rehavet oluşturdu mu? Bu konuda oyuncunun son durumu nedir?

Bu tarz çıkan haberleri tercüme ettiriyorsa, etkilenmiştir tabi. Yürüyüşü bile değişti Boupendza’nın.

"BOUPENDZA 3 TANE İRFAN CAN EDER"

Fenerbahçe İrfan Can için 8 milyon euro civarı bir bedel ödedi. Golcü sorunları da net şekilde görülüyor. Bir spor adamı olarak fikrinizi merek ediyorum. Bu rakamlar Boupendza için verilse Fenerbahçe nasıl bir performans alırdı?

Dünyada golcü sorunu var, bu Fenerbahçe’ye has bir durum değil. Boupendza 3 tane İrfan Can eder. Boupendza sakatlığı dolayısıyla çekildi, iki haftadır gol atamıyoruz. Boupendza Fenerbahçe kadrosunda olsaydı, güzel bir performans gösterebilirdi. Sıradan bir forvet değil, bir anda defansta, ikinci bölgede, üçüncü bölgede görülebiliyor.

Hatayspor yeni tesisleri için planlar ne durumda? Boupendza’nın satışından gelecek olan gelecek paranın da tesisler için kaynak yaratacağı söylenmişti. Yapılması planlanan tesislerin standartları nasıl olacak?

Tesislerde Boupendza’dan gelecek olan para olmasa dahi, biz bunu Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapıp Hatayspor’a mal edecektik. Şu an Hatayspor’un bir çivi çakacağı bir yer yok. Mal varlığı sıfır. 100 dönüme yakın bir alan Türkiye’nin en modern tesisleri Hatayspor’un malı olacaktı. Bunu da, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve destek olan iş adamlarının parasıyla yapacaktık. Ancak pandemi dolayısıyla iş adamlarımızın ekonomik olumsuzluklar içerisinde olması, destek istememize engel oldu. Bu olsaydı hızlı bir şekilde çözecektik.

Tesislerin inşa edileceği Gülderen’de Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin müteahhitleri, mühendisleri çalışıp yerlerini belirledi. Para sıkıntısının aşılması durumunda 6 ayda bu tesisleri kaldırabiliriz. 62 dönümlük alana 40 dönümlük hazine arazisini de dahil ederek 100 dönüme çıkarmak istiyoruz. Amacımız, 40 dönümlük hazine arazisine yeşil sahaları yapıp ağaçlandırmak, geriye kalan 62 dönüme ise tesisleri konuşlandırmak olacak.

ALİ KOÇ HATAYSPOR TESİSLERİNİN YAPIMINA DESTEK OLACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Boupendza transferiyle birlikte Hatayspor tesislerinin yapımına da destek vereceği iddialar arasında yer almıştı. Hatta 27 Mart’ta Fenerbahçe ile oynanacak Hatay Stadyumu açılış maçının da transfer anlaşmasının bir parçası olduğu konuşulmuştu. Böyle bir süreç yaşandı mı?

Böyle bir şeyin konusu dahi geçmedi. Ali Koç Hataylı olsa, kendi memleketine hizmet ediyor diyebilirim. Erol Bilecik bunu yapsa, bizim gurur kaynağımızdır, iş adamımızdır deriz. Ama Erol Bilecik Fenerbahçe yöneticisidir. Erol Bilecik’in şu an Hatayspor’a tek bir lira katkısı yoktur. Verdiği parayı Fenerbahçe’ye vermektedir. Benim rakibimi, yarıştığım takımı desteklemektedir. Erol Bilecik bizim gururumuz, sevdiğim bir iş adamımızdır ama bu rakibimizi desteklediği gerçeğini değiştirmez. Ama Hatay’a da bir tesis yapar, bir oyuncu alır, destek verirse mutlu oluruz. Kendisinin pek çok işletmesi var, Hatayspor’a verdiği tek bir reklam yok.

Biz açılışı Barcelona ile yapmak istemiştik ama kısmet olmadı. Beşiktaş’ın da Galatasaray’ın da başkanları Hatay’a gelmedi. Biz Beşiktaş yönetimini ayrı ağırladık. Ama başkanları gelmediği ve kendilerinin de talebi olmadığı için protokolle ağırlamadık. Galatasaray’ın tek bir yöneticisi geldi. Bizim de bir yönetici arkadaşımız tek başına gelen yöneticiyi ağırlar. Beşiktaş’ın da Galatasaray’ın da başkanları gelse, onları da ağırlarız. Başkanları gelmediği için de onlardan böyle bir söz alamadık. Ali Koç başkan geldiği için de kendisini açılışa davet ettik, o da sıcak karşıladı. Yarın Beşiktaş biz de gelmek istiyoruz dese yok mu diyeceğiz? Böyle yanlış anlaşılmalar olmasını doğru bulmuyoruz.