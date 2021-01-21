Hatayspor'dan isimsiz transfer açıklaması
Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor, benzerine pek de rastlanmayan bir transfer açıklaması yaptı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Kamuoyunun beklediği yeni transferimiz geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmiştir. Futbolcu, rutin sağlık kontrolünden geçemediği için anlaşmadan vazgeçilmiştir." denildi. Açıklamada futbolcunun ismine yer verilmedi.
Atakaş Hatayspor'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuru şu şekilde:
"Kamuoyunun beklediği yeni transferimiz geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmiştir. Futbolcu, rutin sağlık kontrolünden geçemediği için anlaşmadan vazgeçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
https://twitter.com/Hatayspor_FK/status/1352189152285044736