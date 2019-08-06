Hatayspor’dan hücuma takviye

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, İdari Menajer Murat Bereket ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

“BU SENE DAHA İDDİALIYIZ”

İmza töreninde konuşan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, “Süper Lig takımlarından iki oyuncu aldık. İkisi de ilk defa 1’inci ligde oynayacak. 1’inci lige gelme sebepleri bizim bu sene en kuvvetli Süper Lig adaylarından biri olmamızdır. Biz bu iki futbolcudan çok şey bekliyoruz. Çok güzel bir kadromuz vardı. Biz bu kadroya biri Belçika liginden biri de Akhisar’dan iki futbolcu aldık. Idir Ouali hem sağ bek, hem de sağ açık oynuyor. Barbosa ise hem açıkta hem de 10 numara bölgesinde oynayabiliyor. Bu sene daha iddialıyız. Play-Off’lar Hatayspor’a yaramıyor, 6 defa Play-Off’lardan dönen takımız. İnşallah bu sefer Play-Off’a kalmadan direkt çıkacak bir takım oluşturduk. Bu takıma yeni arkadaşlarımız iyi bir katkı yapacak” diye konuştu.

Hücum bölgesinin her iki kanadında etkili olması ile birlikte 10 numara bölgesinde de oynayabilen, geçen sezon Akhisar’da forma giyen ve Hatayspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Helder Barbosa, Hatayspor’da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek geçen sezon Hatayspor’un şanssız bir şekilde finalde kaybettiğini; ancak bu sezon Hatayspor’un hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşacağını söyledi.

Geçtiğimiz sezon Belçika Süper Lig ekiplerinden KV Kortrijk forması giyen Cezayir asıllı Fransız futbolcu Idir Ouali ise, “Hatayspor’un çok iyi bir proje takımı olduğunu, 1’inci ligin en iddialı ekiplerinden biri olduğunu biliyorum. Ben de Hatayspor için elimden geleni yapacağım. Ben öncelikle başkanıma, yönetim kuruluma ve bana yardım olan herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DHA