TFF 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, son yapılan corona virüs testlerinde pozitif vakalara rastlayan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "COVİD-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray futbolcularına ve Fenerbahçe futbolcusu ile teknik ekip üyesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



