Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Boupendza gitmek istemiyor değil, Hatayspor’da kalmak istiyor! Bize daha fazla katkı vermek istiyor. En azından bu süreçte oyuncumuzun fiyatı 8.5 milyon Euro olarak belirlendi” dedi. Vardı, Boupendza’ya başka teklifler olduğunu da söyledi, “Dinamo Kiev istekli. Fenerbahçe de çok iyi bir teklif yaptı. Oyuncumuzu açık açık istiyorlar. Boupendza’nın Türkiye’de kalıp ülkemize katkı vermesini isteriz” diye konuştu.



