Serkan Özbalta yönetiminde gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transfer hamlelerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekibi, Trabzonspor 'un file bekçisi Erce Kardeşler'i ve geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Çaykur Rizespor 'da kiralık olarak geçiren stoper Ponck'u renklerine bağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

2019 yılında Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler, Bordo-Mavili ekipte toplamda 17 maçta görev yapmıştı.

Bonservisi Başakşehir'de bulunan 27 yaşındaki stoper Ponck ise geçtiğimiz sezon İstanbul ekibiyle 7, Çaykur Rizespor ile ise 20 maçta sahada yer almıştı.

Yakup Çınar / Fanatik Özel



