Hatayspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve hücum çalışması yaptı. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla sezon başı kampının ilk etabını tamamlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 3 günlük bayram izninin ardından 12 Temmuz'da Erzurum’da toplanarak sezon başı kampının ikinci etabına başlayacağı ifade edildi.

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)