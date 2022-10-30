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Hatayspor'da Volkan Demirel'den VAR isyanı

MKE Ankaragücü mağlubiyeti ardından konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “VAR sistemi denilen bir olay var, onun burada müdahale etmesi gerekiyor” dedi.

30 Ekim 2022, Pazar 23:15 Son Güncelleme:
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Hatayspor'da Volkan Demirel'den VAR isyanı

Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında konuk olduğu Ankaragücü’ne 4-1 mağlup olan Hatayspor’da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

“Söylenecek fazla bir şey yok. Takımımın bu maça iyi hazırlanmama nedeni ben olabilirim. Ankaragücü’nü de tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet aldılar. Bir hafta maçı düşünerek sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Maç içerisinde konuşulacak çok şey var, konuşsam mı konuşmasam mı diye düşünüyorum. İkinci golün incelenmesini düşünüyorum. VAR sistemi denilen bir olay var, onun burada müdahale etmesi gerekiyor. Altını kazırsak bir sürü şey çıkar ama bir incelenmesi, konuşulması gerek diye düşünüyorum. Tabii büyüklerimiz de bunu yorumlar gibi geliyor bana” (İHA)

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