Serkan Özbalta ile dibe demir atan Hatayspor, Volkan Demirel’in gelişiyle muhteşem bir çıkış yakaladı. Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor 'u deplasmanda 2-1'le geçen Bordo Beyazlılar, evinde Alanyaspor ’u tek gol golle geçti, iç sahada ilk kez kazandı. 3-0'lık Karagümrük mağlubiyetinin ardından Beşiktaş 'ı ağırlayan Akdeniz ekibi, 3 puanı son anda kaptı.

Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Volkan Demirel, Hatayspor'la çıktığı 4 maçtan 9 puanla ayrıldı.

3 puan 90'da geldi!

Henüz 31. saniyede Wout Weghorst'un golüyle geriye düşen Hatayspor, 50. dakikada Ze Luis'le eşitliği yakaladı, 90. dakikada Kaan Kanak'la 3 puanı hanesine yazdırdı. 10 puanla ateş hattından kurtulan ve 15. sıraya yerleşen Hatay ekibi, önümüzdeki hafta Ankaragücü deplasmanında çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Volkan Demirel'le 4 haftada 3 galibiyet

İlk 7 haftada hiç galibiyet alamayan Bordo Beyazlılar, Volkan Demirel takımın başına geçtikten sonra 4 haftada 3 galibiyet alarak 9 puan topladı. Beşiktaş maçında Kaan Kanak'ın golünün ardından büyük bir coşku yaşayan genç teknik adam, tribünlere dönerek yumruk şov yaptı.









Ismael'in deplasmandaki ilk mağlubiyeti

Demirel, aynı zamanda Ismael göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasman mağlubiyeti yaşatan ilk teknik direktör oldu.

Sinirlerine hakim olamadı

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarında yaşanan bir taç pozisyonunda topun Beşiktaş'a verilmesi sonrası Valerien Ismael'e tepki gösteren Demirel'in bir hayli öfkeli olması gözlerden kaçmadı. Ismael'in üzerine yürümeye çalışan başarılı teknik direktörü teknik ekip güçlükle sakinleştirdi.

"Bu takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi"

Maçın ardından konu ile ilgili yayıncı kuruluşa konuşan Demirel, pozisyonda topun kendilerinin olması gerektiğini, Ismael'in ise tepkisiz kalmasını sebep göstererek çok sinirlendiğini belirtti, "Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin. Teknik adamın yerinde ben olsam, rakibe verirdim. Bu takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi." diye konuştu.







